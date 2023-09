Il Comune accelera sul Natale, pubblicato l’avviso: “In anticipo di 50 giorni”

Un budget di 65mila euro iva inclusa stanziato dal Comune di Piacenza per le iniziative natalizie di animazione del centro. E’ il contributo che l’amministrazione prevede a beneficio dell’operatore che si aggiudicherà l’incarico e per la ricerca del quale è stato pubblicato nei giorni scorsi un primo avviso di raccolta di manifestazioni di interesse. L’estate non è ancora finita, ma Palazzo Mercanti accelera: “A differenza degli anni scorsi, la procedura ha preso il via almeno cinquanta giorni prima, giocando d’anticipo per garantire la migliore offerta al territorio, con i giusti tempi di organizzazione – rivendica l’assessore al commercio Simone Fornasari -. Si punta ad avere più espositori rispetto al passato, con la partenza della rassegna una settimana prima, già a fine novembre”.

La giunta Tarasconi punta a “creare un calendario di attività con un ricco programma di intrattenimento dedicato a cittadini e turisti”, attraverso un “variegato contenitore di attività, iniziative commerciali, di animazione, promozionali che possano vitalizzare il centro a Natale, generando anche un favorevole impulso per le attività economiche”. Così, oltre all’organizzazione del tradizionale villaggio di Natale in piazza Cavalli, dovrà essere prevista l’offerta di eventi di animazione e intrattenimento dal 25 novembre al 24 dicembre, nonché “manifestazioni che coinvolgano sia le attività pomeridiane che serali” e “la realizzazione di un progetto di comunicazione coordinato”.

L’anno scorso era stata di 68mila euro la somma erogata dal Comune (compresiva di Villaggio di Natale in piazza Cavalli, Cori di Natale itineranti, Festa di Capodanno), pari, grosso modo, ai 70mila euro stanziati nel 2021 (anche se poi la festa di Capodanno non si fece per le recrudescenze del Covid), a fronte dei 50mila del 2019 (ultimo Natale pre pandemia), mentre nel 2018 il contributo comunale fu di soli 10mila euro.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: