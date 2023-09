Camminata e risottata benefiche per la Casa di Iris: raccolti oltre 16mila euro

Una camminata e una risottata valgono oltre 16mila euro. È stata una bella domenica per la Fondazione Casa di Iris grazie a due iniziative benefiche che hanno registrato il pienone. Una è stata la camminata per la Casa di Iris organizzata da Asd Placentia e Gsd Italpose in collaborazione con diversi gruppi: 500 persone iscritte e ben 5mila euro sono i numeri che hanno contraddistinto l’iniziativa, giunta quest’anno alla sua terza edizione.

La risottata per l’hospice, svoltasi ieri a pranzo davanti alla sede di Montale, ha totalizzato invece 650 persone e ben 11.500 euro di ricavato fra le quote di adesione e la lotteria. In totale una maxi-donazione da 16.500 euro è stata consegnata alla Fondazione Casa di Iris e servirà appunto per il mantenimento della struttura cittadina.

“Un grazie davvero sincero a tutti voglio farlo – spiega il presidente della Fondazione Casa di Iris Sergio Fuochi – sia a chi ha partecipato e donato, sia alle tante realtà, cittadini e aziende, che hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative. Grazie soprattutto ai volontari”.