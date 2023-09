Dal liceo Gioia a un campus in Usa, il 14enne Valentino: “Il mio futuro in California”

Niente libri, se non quello di storia che è composto da vignette e fumetti. Club di approfondimento, tutor come riferimento costante e spazi ultramoderni. Sono sufficienti questi dettagli per capire che il primo giorno di scuola di Valentino Marchi, 14enne piacentino, non è stato nella nostra città. E non lo sarà da qui ai prossimi cinque anni. Il ragazzo ha infatti deciso di trasferirsi in California, negli Stati Uniti, per l’intera durata delle scuole superiori (e chissà in futuro). Il giovane ha salutato i compagni di classe del liceo Gioia per frequentare un istituto oltreoceano. “Ho scelto di studiare all’estero, nella scuola EF Academy di Pasadena, nella contea di Los Angeles” racconta il 14enne, che si è posto in particolare l’obiettivo di migliorare l’inglese. Ma non solo: “È un’esperienza – dice – che mi condurrà in futuro a entrare in un’università degli Stati Uniti”. L’intervista nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà