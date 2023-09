Centro di raccolta dei rifiuti a Fiorenzuola, i nuovi orari di apertura

Iren Ambiente, ente concessionario della gestione dei rifiuti nel bacino territoriale di

Piacenza e presso il Comune di Fiorenzuola, a seguito dell’aggiudicazione della

gara pubblica per la gestione del servizio ha comunicato gli orari di apertura (già in

vigore) del centro di raccolta comunale – situato sulla strada provinciale 46 per

Besenzone – e del nuovo ecosportello, ufficio in cui tutti gli utenti del bacino provinciale gestito da Iren potranno ottenere informazioni sui servizi di raccolta e sulla Tari.

Gli altri ecosportelli aperti da Iren Ambiente in provincia di Piacenza, si trovano a

Piacenza, Bobbio, Castel San Giovanni e Ponte dell’Olio.

I GIORNI E GLI ORARI DI APERTURA DEL CENTRO E DELL’ECOSPORTELLO

Il centro di raccolta comunale di Fiorenzuola d’Arda è accessibile al pubblico tutti i

giorni dalle 8.30 alle 11.30 (il sabato, sino alle 12); il giovedì, il centro è aperto anche

dalle 14 alle 16, mentre il sabato l’apertura pomeridiana è fissata dalle 13 alle 18.30.

L’ecosportello in via San Fiorenzo 19, è invece aperto ogni martedì e giovedì, dalle 8.30

alle 13.30.