Dopo 42 anni è tempo di pensione per il commissario Marco Cassinelli

Dopo quasi 42 anni di servizio – per l’esattezza 41 anni e dieci mesi – va in pensione una colonna della polizia locale, il commissario Marco Cassinelli. Entrato nei vigili urbani (allora si chiamavano così) nell’ormai lontano 1982, Cassinelli, 63 anni, ha percorso tutte le tappe della carriera nel Corpo di via Rogerio vincendo concorsi su concorsi fono a raggiungere il grado massimo. Nei giorni scorsi il comandante Mirko Mussi e i colleghi lo hanno festeggiato al comando.

Cassinelli, si aspettava l’abbraccio affettuoso dei colleghi? “Sinceramente è stata una bellissima sorpresa e ringrazio tutti, dal primo all’ultimo. Per me termina un’avventura lunga e ricca di soddisfazioni”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ