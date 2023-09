Due incidenti con conducenti ubriachi. Denuncia, patente ritirata e auto sequestrata

I conducenti di due auto coinvolte in due distinti incidenti che avevano un tasso alcolemico superiore alla norma, dopo gli accertamenti e i rilievi effettuati dai carabinieri di Piacenza, sono stati denunciati. A entrambi è stata ritirata la patente di guida e i veicoli sottoposti a vincoli amministrativi.

Il primo episodio si è verificato a Celleri di Carpaneto lungo la Provinicale dove un’auto condotta da un 53enne è uscita di strada finendo in un campo senza gravi conseguente per il guidatore. I carabinieri di Gropparello intervenuti sul posto hanno sottoposto l’uomo al test con etilometro che è risultato essere di 2,75 grammi per litro (il limite è 0.50). Per questo motivo il 53enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, la patente è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a vincoli amministrativi.

Il secondo incidente si è verificato a Bobbio lungo la Statale 461 che porta al Penice. Un 59enne a bordo della sua auto, mentre percorreva la Statale ha tamponato un veicolo con a bordo un uomo ed una donna di 49 e 38 anni che ha riportato una prognosi di 30 giorni. Il conducente dell’autovettura che aveva causato il tamponamento, si è allontanato per ritornare circa un’ora dopo a bordo di un furgone con cui svolgeva la sua attività lavorativa. I carabinieri della Compagnia di Bobbio, che nel frattempo erano giunti sul posto per i rilievi del caso, hanno sottoposto l’operaio 59enne ad accertamento con etilometro che è risultato positivo con un tasso di ben quattro volte superiore al limite consentito (2,48 g/l). I militari gli hanno ritirato la patente di guida e lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e fuga da incidente con danni alle persone.