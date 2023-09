Da 35 anni pisarei e tortelli per tutti. “Lo facciamo per amore del nostro paese”

Tra sorrisi, risate e tante chiacchiere un gruppo di 18 donne di San Giorgio si trovano per realizzare tortelli e pisarei spinte dall’amore verso il proprio territorio e dalla volontà di tramandare una tradizione preziosa che non può andare persa. “Invisibili del volontariato” le definisce il presidente della Pro loco San Giorgio Adriano Modenesi mentre le “allegre signore” preparano con una destrezza unica i pisarei in vista del prossimo Palio del Fungaiolo.

“Abbiamo già fatto 160 chili di tortelli, ora vediamo quanti ne escono di pisarei” spiega Antonietta che da 35 anni offre gratuitamente il proprio tempo libero per preparare la pasta fresca da donare alle realtà associative, all’asilo, alla parrocchia e alla casa di riposo del paese del drago. “Alcuni ci dicono ‘ma chi ve lo fa fare di lavorare per niente’ e io sorrido perché non capiscono quanto lo facciamo volentieri – racconta la referente del gruppo di volontarie -. “Nessun mi obbliga e nessuno mi può proibire di mettermi a disposizione della comunità. Finché posso lo faccio volentieri, quando non potrò più andrò al ricovero. È anche qui vicino”.

Quest’anno le “invisibili del volontariato” hanno preparato, all’interno del laboratorio messo a disposizione dalla parrocchia, oltre dieci quintali di tortelli e pisarei per le iniziative organizzate dalle varie realtà locali. Una produzione preziosa sorretta da due parole chiave: “Qualità e amore – afferma Antonietta -. Accogliamo a braccia aperte chiunque voglia imparare a fare la pasta fresca, non possiamo disperdere questo patrimonio”.