Giovani e lavoratori, il popolo notturno del Tuobus in città: “Pullman serale è essenziale”

C’è Antony, 19 anni, che stacca dal turno in una ditta metalmeccanica in tarda serata e va a riposarsi dopo otto ore di lavoro. C’è Devine, giovane nigeriana che vuole uscire con gli amici in centro, ma non ha l’auto. Sono loro, ma non solo, le anime che compongono il “popolo notturno” del trasporto pubblico di Piacenza: ragazzi e ragazze, studenti, pendolari o dipendenti sanitari che utilizzano il Tuobus, servizio attivato da Tempi Agenzia un anno e mezzo fa per integrare l’offerta in città con tre van a 14 posti ogni sera, dalle 20.30 all’1 nei giorni di venerdì e sabato e dalle 20.30 a mezzanotte da domenica a giovedì, attraverso le normali tariffe urbane o l’abbonamento valido anche in orario diurno. “È un servizio di cui Piacenza aveva bisogno” dice Paolo Garetti, amministratore unico di Tempi Agenzia. Le navette – utilizzate in media per quasi 60 viaggi ogni sera nell’ultima settimana – vengono attivate su prenotazione dall’utenza con l’apposita piattaforma digitale e raggiungono la fermata di Seta più vicina al punto di richiesta. Saliamo dunque sul van per scoprire chi utilizza il trasporto pubblico notturno. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà