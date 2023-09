A Ottone arriva il pediatra Ghisoni una volta al mese. Si inizia mercoledì

Torna dopo anni di assenza il pediatra a Ottone, anche se per una volta al mese. A dire sì alla chiamata del Comune, che pagherà il servizio, è stato il dottor Marco Ghisoni, medico dei piccoli per quarant’anni a Piacenza, dove tuttora vive e dirige un poliambulatorio. Ma come ha fatto a finire a Ottone? “Merito di mia moglie, nata e cresciuta a Ottone”, spiega Ghisoni, pronto ad aprire l’ambulatorio al rinnovato centro assistenziale accanto alle scuole, mercoledì dalle 9 alle 13.

Il sindaco Federico Beccia spiega che il servizio, gratuito, tra luglio e agosto raddoppierà: “L’ambulatorio sarà disponibile il secondo e il quarto mercoledì del mese”, precisa il primo cittadino.

Grazie a questo sistema taglia-cuci dell’amministrazione comunale, Ottone può contare anche sul cardiologo Gabriele Turrini e su due osteopate, Francesca Agogliati e Gaia Bertuzzi. La guardia medica è stata garantita dall’Ausl anche in questo anno di riforma del sistema di urgenza. C’è poi la farmacia dove è possibile fare grazie alla telemedicina esami a pagamento come l’holter cardiaco e pressorio.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ