Agazzano, nuova sede per i Combattenti e Reduci nel castello

I Combattenti e Reduci di Agazzano hanno una nuova sede, nel cuore di un luogo simbolo: il castello di Agazzano. Lo stesso appartenuto al generale Ferrante Gonzaga del Vodice, medaglia d’oro al valor militare a cui l’associazione è dedicata e i cui discendenti, i nipoti Ferrante Francesco e Ludovico, hanno messo a disposizione alcuni locali per l’associazione. Al loro interno si possono ammirare cimeli, fotografie che raccontano la storia del sodalizio che oggi conta circa 70 iscritti. “Un segno tangibile – ha sottolineato il presidente Sergio Braghieri durante l’inaugurazione – della volontà di portare avanti la memoria del passato e delle guerre passate, come monito per il presente”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’