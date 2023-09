A 70 anni dall’alluvione, Marsaglia ringrazia il “suo” pontiere De Tomasi

Oggi ha 92 anni. Nel 1953 ne aveva solo 22, ma si precipitò qui con il secondo reggimento Pontieri per ricostruire, per aiutare. Il Trebbia il 19 settembre 1953 aveva mangiato il ponte di Marsaglia, lo aveva spopolato e sgretolato; finirono allagate case fino a Rivergaro, dove la piazza era sotto un metro d’acqua. La gente, per salvarsi, si era arrampicata sugli alberi. Quattro i morti. A settant’anni di distanza Corte Brugnatella, con i Genieri del Tau – Nucleo ponti Bailey, rende onore al sottotenente Gualtiero De Tomasi, di SanMacario, classe 1931, tra i primi a coordinare la costruzione del ponte Bailey che avrebbe ricucito le sponde distrutte. C’è una targa, infatti, da domenica, in municipio, a ricordarne il valore: “Tenace e infaticabile”, si legge nel salone d’accesso in piazza Severino Balletti.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ