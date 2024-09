“Professionalità e impegno”, il Rotary Valli Nure e Trebbia premia il Genio Pontieri

Il Rotary Club Piacenza Valli Nure e Trebbia ha conferito un riconoscimento al 2° Reggimento Genio Pontieri dell’esercito. Il premio, rappresentato da una pergamena, è stato assegnato come segno di apprezzamento del Rotary International “per l’elevata professionalità e per il costante impegno a favore della comunità piacentina nel corso degli anni”.

La cerimonia si è svolta ieri sera (25 settembre) nella caserma “Nicolai”, sede del Reggimento, alla presenza del presidente del club rotariano, l’ingegnere Christian Sartori, che ha consegnato il premio al comandante Fabio Frattolillo. Nel suo intervento, Sartori ha sottolineato l’importanza di mantenere saldi i valori nell’esercizio della propria professione e ha elogiato il reggimento Pontieri per “la dedizione e la generosità dimostrata, qualità essenziali per costruire un mondo migliore, improntato sull’amicizia e sulla pace”.

Nel corso della serata, Sartori ha inoltre presentato le iniziative in programma per il nuovo anno rotariano. Tra i prossimi eventi spicca una pedalata lungo il percorso di San Colombano, con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno del progetto didattico dell’Associazione autistici di Piacenza per lo studio delle Formelle del Duomo. L’itinerario della pedalata prevede una tappa a San Colombano e il sentiero dell’Abate Ziano.

Sabato 28 settembre, il club sarà inoltre presente all’inaugurazione del progetto Youthopia, ideato dagli Educatori di Strada per creare uno spazio aggregativo e innovativo, un’oasi urbana dedicata ai giovani e alla comunità, dotata di arredi moderni e strumenti tecnologici. Tra le altre iniziative, il club parteciperà alla raccolta di plastica in collaborazione con Plastic Free e organizzerà una serie di conferenze su temi quali il “riuso” e il “riciclo”, l’intelligenza artificiale e la giustizia.