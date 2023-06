Granata tedesca rinvenuta in un cantiere di via Bubba fatta brillare dal Genio pontieri

Si sono svolte questo pomeriggio, con il coordinamento della prefettura e l’appoggio del Corpo militare della Croce Rossa, si sono svolte le operazioni di brillamento di una granata d’artiglieria da dieci centimetri di fabbricazione tedesca. L’ordigno, rimosso dal 2° reggimento Genio Pontieri, era stato rinvenuto in un’area cantierizzata di via Bubba a Piacenza, immediatamente messa in sicurezza e vigilata dai carabinieri e dalla polizia locale.

