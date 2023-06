“Festa della Rugiada”, compleanni e solidarietà: 5mila euro per Progetto Vita

Piacenza sarà ancora più cardioprotetta e per questo deve ancora una volta dire grazie alla generosità dei suoi cittadini. Obiettivo pienamente centrato per l’edizione 2023 della “Festa della Rugiada di San Giovanni”, una tradizione targata Società Canottieri Nino Bixio che quest’anno ha avuto un sapore diverso rispetto al passato. L’evento ospitato alla sede di via del Pontiere, al quale hanno partecipato 500 persone, ha celebrato ben quattro storici compleanni, i 140 anni della Nino, di Libertà e del Genio Pontieri e i 25 anni di Progetto Vita. Proprio quest’ultima realtà, guidata dalla dottoressa Daniela Aschieri: la lotteria a premi che ha animato la cena ha infatti raccolto ben 5mila euro che serviranno per installare nuovi defibrillatori nelle frazioni di Piacenza che attualmente non sono cardioprotette. Sul palco si sono alternati i protagonisti, introdotti dai conduttori Nicoletta Bracchi, direttore di Telelibertà e dal caposervizio sport di Libertà Giorgio Lambri.

A fare gli onori di casa il presidente della Nino Bixio Paolo Molinaroli: “Ci siamo incontrati con Daniela Aschieri e deciso insieme di organizzare una festa un po’ diversa dal solito, con l’obiettivo della raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori per la nostra città. Un appuntamento speciale per tutti noi perché è una sorta di quadruplo compleanno, si festeggiano i 140 anni di Nino Bixio, Libertà e i 25 anni di Progetto Vita”.

Tra gli ospiti, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi ed Elio delle Storie Tese, testimonial di Progetto Vita, spazio anche al fair play con il premio sportività al campione di kickboxing della Yama Arashi Edoardo Ferrari accompagnato dal maestro Gianfranco Rizzi.

“Un compleanno e una cena speciale per tutti noi – ha aggiunto Aschieri – oltre a un grazie a tutti coloro che ci sostengono per continuare con questo progetto che rende il nostro territorio sempre più sicuro grazie alla rete di defibrillatori”. “Un modo per divertirsi, chiacchierare, incontrare vecchi amici – le parole di Alessandro Miglioli, vicepresidente di Editoriale Libertà – ma soprattutto per fare cose buone, Libertà si sta impegnando molto da questo punto di vista. Per me la Nino Bixio è un luogo speciale, ho passato qui tanti anni e sono anche stato campione provinciale di nuoto, l’occasione di tornare in questo posto è veramente importante e speriamo di poter dare un bel segnale a tutta la cittadinanza”.

Gran finale con la torta per il compleanno di Luigi Ponginibbi, balli sul prato di fronte alla piscina con la musica di Rosario Rannisi e un arrivederci al 2024.