Granata d’artiglieria fatta brillare dal 2° Reggimento Genio Pontieri

Una granata d’artiglieria da 149 mm HE di fabbricazione italiana è stata fatta brillare stamattina, 15 novembre, con il coordinamento della Prefettura, previo allertamento di tutte le componenti, compresa quella sanitaria garantita dal Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Le operazioni sono state portate a termine da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri. L’ordigno era stato trovato in un’area nel Comune di Piacenza, immediatamente messa in sicurezza dalla Questura. Il residuato bellico è stato rimosso e trasportato presso una cava dove successivamente è stato fatto brillare.

