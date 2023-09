Coppa per i pellegrini: anche Piacenza in Sosta&Gusta” delle Vie Francigene

Percorrere la Via Francigena significa attraversare I ’Europa dall’Inghilterra, partendo da Canterbury, fino a raggiungere Roma e poi spingersi verso Gerusalemme, giungendo ai porti della Puglia. Percorrere la Via Francigena significa quindi camminare lungo una grande varietà di territori, arricchendo il proprio viaggio con 1’ incontro con i prodotti tipici dei luoghi visitati.

Il progetto dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) dedicato alla scoperta da parte dei pellegrini delle eccellenze eno-gastronomiche locali è Sosta&Gusta e rappresenta una scelta strategica cruciale per il consolidamento e la crescita di questo importantissimo Cammino che attraversa il cuore dell’Europa. Fine del progetto è quello di far conoscere a pellegrini, camminatori e turisti culturali, i prodotti tipici e la loro storia.

La Città di Piacenza si unisce a questa progettualità europea portando uno dei suoi più celebri prodotti gastronomici: la Coppa di Piacenza, prodotto DOP del suo territorio. Insieme a Piacenza e ad AEVF, si affianca in questa importante collaborazione il Consorzio dei Salumi DOP Piacentini, fondamentale partner per la buona riuscita del progetto, rappresentato dal suo presidente Roberto Belli.

Il progetto non prevede solamente la promozione del prodotto e l’ invito ai pellegrini ad assaggiarlo, ma si inserisce in un contesto più ampio con numerose attività online e offline, ovvero: è realizzato uno spazio web dedicato alla collaborazione sul portale AEVF www.viefrancigene.org, visitato annualmente da più di un milione di utenti internazionali; sono organizzati momenti di incontro tra i produttori e i rivenditori del territorio per far conoscere il prodotto e illustrare loro chi è il pellegrino e come accoglierlo; sono definite scontistiche mirate per far assaggiare il prodotto ai possessori della credenziale ufficiale del pellegrino di AEVF, il famoso passaporto del pellegrino dove è possibile apporre i timbri del proprio itinerario; infine, è predisposta una campagna di comunicazione ad hoc sui canali social ufficiali di AEVF, per un riverbero europeo della collaborazione.

Sosta & Gusta Il programma