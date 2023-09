Dopo la sbandata finisce nel rio con la moto, giovane centauro ferito a Molinazzo

Un giovane motociclista è rimasto ferito nel pomeriggio di giovedì 28 settembre per una uscita di carreggiata sulla Agazzana all’imbocco della strada che porta al ponte di Tuna, in località Molinazzo. Dopo lo scontro con il guard-rail il giovane è finito con la sua moto nel rio che scorre a fianco della carreggiata. Ancora da accertare le cause del sinistro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che con un delicato intervento sono riusciti a metterlo in salvo e a recuperare la due ruote.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà