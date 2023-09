Hashish in auto, denunciato 26enne. Droga sotto il cavalcavia dell’Alta Velocità

Movimenti sospetti di auto in zone decentrate sono stati notati dai cittadini che si sono rivolti ai carabinieri. I militari sono stati contattati anche da genitori allarmati per alcune situazioni sospette attorno ai propri figli.

Da inizio settimana i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola hanno effettuato servizi di controllo in zone frequentate da giovani e in aree rurali dove spesso di verificano episodi di spaccio. Finora sono stati sequestrati 10 grammi di hashish, 60 grammi di cocaina, 70 grammi di eroina e quasi 3.700 euro in contanti, oltre bilancini e materiale idoneo al confezionamento di dosi di droga.

Nell’ambito dei controlli, un 26enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. In una zona isolata di Castell’Arquato, il giovane era in sosta con la sua auto con la portiera aperta. “Sono stati gli evidenti segni di nervosismo a far sospettare che nascondesse qualcosa” si legge nella nota dell’Arma. Nel portafoglio aveva 320 euro, nella tasca dei pantaloni e all’interno di un calzino aveva alcune dosi di hashish del peso di circa 10 grammi. Sotto il cruscotto, nel porta oggetti lato passeggero sono stati trovati un bilancino di precisione, delle piccole bustine ed un rasoio da barba lungo circa 15 cm.

Nella serata di martedì l’equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola ha effettuato un controllo in località Baselica dove era stata segnalata un’attività di spaccio. Sotto al cavalcavia che sovrasta la linea ferroviaria “Alta Velocità”, i militari hanno notato dei resti di cibo. Dopo un attento controllo nell’intercapedine del pilone, l’equipaggio ha trovato un marsupio che conteneva circa 70 grammi di eroina e del denaro contante pari a 3.465 euro. Ieri alle ore 17 e 30, la gazzella del Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, a Saliceto di Cadeo all’altezza del sottopasso che attraversa la linea ferroviaria, in un intercapedine di una paratia a margine dei binari hanno rinvenuto un involucro di cellophane che conteneva un unico pezzo di cocaina del peso di circa 60 grammi che è stato subito sequestrato.