“Tieni in forma il tuo cuore”: domenica visite gratuite e consigli sugli stili di vita

Torna a Piacenza domenica 1 ottobre, sul Pubblico Passeggio, la manifestazione “Tieni in forma il tuo cuore”, il progetto per la prevenzione del rischio cardiovascolare rivolto ai cittadini organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le Aziende sanitarie e le amministrazioni comunali delle principali città del territorio.

Clinica mobile, stima del rischio cardiovascolare

Il fulcro della manifestazione è la Clinica mobile attrezzata come ambulatorio che accoglie i cittadini che vogliono fare una stima del proprio rischio cardiovascolare. Nella seconda edizione dell’iniziativa, lo scorso anno, erano state più di duecento persone che avevano aderito allo screening gratuito. Le attività di consulenza sono garantite dai professionisti dei reparti di Cardiologia diretti da Daniela Aschieri e Guido Rusticali.

Stili di vita sani

Assistenti sanitari, medici ed educatori che si occupano di promozione della salute saranno a disposizione dei cittadini per colloqui sui corretti stili di vita e sulla propensione al cambiamento. Saranno presenti due postazioni per fornire consigli sui sani stili di vita attraverso una specifica tecnica di colloquio motivazione per favorire il cambiamento dello stile di vita. Gli operatori dell’Ausl di Piacenza stanno partecipando a un progetto nazionale di sviluppo di questa pratica nelle Case della comunità.

Per coloro che sono motivati, possono essere proposti due diversi momenti di approfondimento: Test del cammino per monitorare il battito del durante una breve attività fisica. L’attività è svolta dal personale sanitario della Medicina dello sport

Consulenza sulla corretta alimentazione a cura di Dietiste, medici di Diabetologia e dell’ambulatorio Disturbi del comportamento alimentare

Facile Dae e manovre salvavita

Anche i professionisti del 118 e i volontari di Progetto Vita saranno in prima linea per sensibilizzare la cittadinanza sul progetto Facile Dae. Nello stand informativo dedicato all’illustrazione pratica delle manovre salvavita è prevista la dimostrazione dell’uso del defibrillatore che, in sole 3 mosse, se utilizzato entro i primi 2 minuti dall’evento, triplica la possibilità di sopravvivenza di chi è colpito da infarto. Sarà anche l’occasione per promuovere la app DAE RespondER, l’applicazione della Regione Emilia Romagna che permette a tutti i cittadini di contribuire a salvare una vita nel caso di arresto cardiaco.