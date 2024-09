L’influencer Patron racconta il suo arresto cardiaco: le premiazioni di Progetto Vita

Palazzo Farnese si è trasformato per un giorno nel “Villaggio del Cuore”. L’annuale “Defibrillation Day”, organizzato da Progetto Vita, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore ha ribadito ancora una volta l’importanza della defibrillazione precoce. Oggi pomeriggio, 29 settembre, nella Cappella Ducale del Farnese la cerimonia di riconoscimenti e premiazioni per i volontari e i soccorritori ha visto la partecipazione di Davide Patron, star di TikTok da 1 milione di follower. Oggi testimonial di Progetto Vita, ha raccontato del suo arresto cardiaco, avvenuto lo scorso maggio, ribadendo l’importanza di una distribuzione più capillare di defibrillatori