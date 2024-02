La correlazione tra salute dentale e salute cardiaca a “Star bene” su Telelibertà

Cosa c’entrano i denti col cuore? Se ne parlerà durante la nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione in onda stasera, giovedì, su Telelibertà alle 21.00. A finire sotto i riflettori della puntata condotta dalla giornalista Marzia Foletti sarà la correlazione tra salute dentale e salute cardiaca.

I batteri presenti nel cavo orale possono infatti diffondersi attraverso il flusso sanguigno, e passare dalla bocca ad altre parti del corpo, fino ad arrivare al cuore causando problemi anche gravi. Ospiti della serata saranno Alessandro Rosi, direttore sanitario del Centro Berni Medicina, Stefano Berni (direttore sanitario del Centro Berni Odontoiatria) e l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna.

La salute del cuore dunque passa anche dalla bocca. Forse non tutti sanno che la salute dei denti influisce sulla salute in generale. Una persona che soffre di problemi dentali, gengivali e parodontali ha infatti una probabilità doppia di sviluppare un problema cardiaco rispetto ad una persona con le gengive in salute.

A confermarlo sono le nuove Linee guida della Società Europea di Cardiologia sulla profilassi delle endocarditi, infezioni del rivestimento interno delle strutture del cuore, che in molti casi possono originare proprio da batteri presenti nella bocca. Quando non si compie un’accurata igiene orale a domicilio e non si effettuano controlli regolari dal dentista, la nostra bocca è soggetta ad accumulo di placca e tartaro con incremento della flora batterica oltre a carie e problemi gengivali. I batteri presenti nella bocca hanno la possibilità di diffondersi, attraverso il flusso sanguigno, dalla bocca ad altre parti del corpo. E, quando giungono al cuore, possono provocare infiammazioni e causare problemi seri.