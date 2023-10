Furgone divorato dalle fiamme a Le Mose, autista scende appena in tempo

Se l’è cavata con un grosso spavento l’autista del furgone andato a fuoco nel parcheggio di un’azienda di Le Mose, in via Coppalati. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo qualche istante prima che il mezzo venisse divorato dalle fiamme.

Mentre si trovava all’esterno della ditta, il guidatore – poco dopo le 16.00 di questo pomeriggio – ha sentito odore di fumo e si è fermato alcuni istanti prima che scoppiasse l’incendio. La colonna di fumo era ben visibile da lontano. A domare il rogo ci hanno pensato i vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.