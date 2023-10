Incidente in via Emilia Pavese a Castel San Giovanni nel pomeriggio di oggi. Per cause da chiarire, due auto sarebbero entrate in collisione e una delle due si è ribaltata a lato della carreggiata. Una ragazza è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale dall’ambulanza, le sue condizioni non sono gravi. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.

