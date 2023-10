Alunni dal mondo, nelle scuole d’infanzia si arriva fino a 9 su 10

Continua la corsa della scuola piacentina verso il futuro. Non da oggi soltanto laboratori di integrazione, le aule piacentine accolgono nuovamente, nell’anno scolastico appena partito, la percentuale più alta di alunni di nazionalità non italiana dell’intera regione, o come va detto adesso, “alunni con backround migratorio”.

L’ufficio scolastico regionale di Bologna ha appena certificato che nella provincia di Piacenza l’amministrazione scolastica centrale ha autorizzato il 33,1% di classi in deroga, classi cioè dove la percentuale di alunni non italiani supera il 30 per cento, il tetto fissato in base a quanto prevede la legge 2/2010. Una classe su tre dunque, contro una media regionale risultata pari al 19,4%. In numeri assoluti, sono 565 classi sul totale di 1.707, dall’infanzia alle superiori, ancora in aumento (+ 4,6%, l’anno scorso la percentuale risultò pari al 31,3%).