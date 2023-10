Commozione e sorrisi: gli alunni classe 1958 incontrano il loro maestro

Si sono ritrovati l’altro giorno in un agriturismo della Bassa dopo l’esame di quinta elementare. L’esame si tenne all’elementare “Pietro Gandolfi” di Cortemaggiore, nell’estate del 1969. Si sono dati convegno i suoi alunni, classe 1958, e il loro maestro, Guido Giganti, “ragazzo” del 1938. Tutti maschi, come vigeva all’epoca, anche se alla giornata dedicata ai magiostrini del 1958 si sono unite anche le lady del paese. Insieme allora come oggi, a distanza di 54 anni. Non un numero rotondo, ma un falcata nel tempo di oltre mezzo secolo, in cui ciascuno ha vissuto la propria vita sulle strade del mondo. Tanti ricordi, tanti abbracci, e, soprattutto, un vagone di commozione.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’