Agenti per un giorno, Polizia locale realizza il sogno di alcuni ospiti di Geocart

Un piccolo sogno che si avvera grazie alla Polizia locale di Piacenza. Il sogno che da tempo avevano alcuni ragazzi del Centro socio-riabilitativo (CSRD) gestito da Geocart era quello di essere agenti per un giorno. E oggi hanno potuto realizzarlo: gli agenti Manuela Tiso e Giuseppe Roselli, in rappresentanza di tutto il Corpo di Polizia locale di Piacenza, si sono resi disponibili con entusiasmo ad accompagnare i ragazzi del Centro in una lunga visita al Comando di via Rogerio, compresa la Sala operativa e i mezzi di servizio.

“Un’esperienza – si legge nella nota – nel solco della collaborazione tra il Comune e realtà come il Centro socio-riabilitativo per disabili adulti della Cooperativa sociale Geocart, e altre del territorio; collaborazioni che hanno lo scopo di far vivere nuove esperienze positive agli ospiti tenendo presente i loro interessi, le loro passioni e i loro desideri. E così è stato per Eric, Fabio e Gianpietro accompagnati dagli educatori del Centro Paola Battaglia e Matteo Anelli”.

