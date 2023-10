Nell’ex caserma di viale Dante maxi esercitazione sanitaria. “Testare le capacità”

Nel pomeriggio di sabato 7 ottobre 2023 è in programma Dedalo 2023, un’importante esercitazione tecnico sanitaria progettata e coordinata dal sistema Emergenza territoriale 118 dell’Ausl di Piacenza e dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con la supervisione della Prefettura di Piacenza e il coinvolgimento delle altre Forze e Istituzioni.

La simulazione Dedalo si svolgerà nell’ex caserma dei Vigili del fuoco di viale Dante, a Piacenza. “L’obiettivo è quello di testare le reciproche capacità, in base ai propri ruoli, dei professionisti che interverranno. Oltre a valutare le competenze, l’esercitazione permetterà anche di individuare eventuali criticità o elementi di perfezionamento, per poter affinare la già forte sinergia tra i sanitari e i Vigili del fuoco e far emergere anche l’importanza delle Forze dell’ordine in quanto, durante questi eventi, è fondamentale la loro presenza ed è fondamentale operare in sinergia”.