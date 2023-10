Visita in anteprima a Palazzo Portici. Da novembre ospiterà 320 studenti di Medicina

Trecentoventi studenti della facoltà di Medicina e chirurgia in inglese da novembre frequenteranno le lezioni a Palazzo Portici, l’edificio di via Emilia Parmense a Piacenza, ristrutturato grazie ai lavori iniziati nel 2020. Una troupe di Telelibertà ha visitato in anteprima l’edificio ristrutturato.

Voluto dal cardinale Giulio Alberoni nel 1739, il palazzo originariamente era a servizio del Collegio per i seminaristi. Al primo piano si trovavano botteghe e residenze degli artigiani. Nel secolo scorso la struttura ospitò prima gli orfani di guerra, poi un educandato femminile e infine, una copisteria che terminò l’attività a metà degli anni Novanta. Da allora il palazzo, di proprietà dell’Opera Pia Alberoni, rimase inutilizzato. “Nel 2021 abbiamo ricevuto la proposta da parte dell’Università di Parma di ospitare gli studenti di Medicina e abbiamo rivisto il progetto di riqualificazione avviato alcuni mesi prima” ha spiegato il presidente dell’Opera Pia Alberoni, Giorgio Braghieri molto soddisfatto dell’esito del restauro.

I lavori, autorizzati dalla Soprintendenza, sono costati finora circa cinque milioni di euro, il 30% verrà recuperato attraverso i vari bonus. La ristrutturazione è opera della ditta Garetti di Piacenza. Imponente l’intervento di consolidamento strutturale che ha interessato le volte e le murature perimetrali. “Questo permette di accogliere un numero consistente di persone” ha specificato il direttore dei lavori, l’architetto Lorenzo Ghidotti. La pavimentazione del porticato è in cotto con mattoni di recupero come nei secoli scorsi, nel contesto si inserisce anche un tocco di modernità grazie alla scala antincendio sul retro dell’edificio. In corso l’intervento sul secondo lotto.

Da novembre la struttura si animerà con la presenza di 320 studenti di Medicina (cento frequentano il terzo anno, cento il secondo mentre al primo anno ne sono stati ammessi 120 in seguito all’aumento dei posti). Gli alunni prossimamente potranno usufruire anche di un bar nell’ex chiesetta.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI