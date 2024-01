Facoltà di Medicina a palazzo Portici dal 15 gennaio. Ipotesi area 5 per la sede definitiva

C’è la firma sul contratto di locazione: Palazzo Portici, l’immobile a San Lazzaro di cui è proprietaria l’Opera Pia Alberoni, viene affittato dal 1° gennaio all’Ausl di Piacenza, chiamata a girarlo – darlo in carico, si dice precisamente – all’università di Parma che ne fa la sede del corso di laurea magistrale in Medicina in lingua inglese partito nell’autunno 2021. L’ingresso degli studenti nella nuova casa, programmato in un primo tempo per l’8 gennaio, è slittato di una settimana, a lunedì 15, rinvio richiesto dall’università per completare il trasferimento degli arredi e delle dotazioni strumentali dalle due sedi utilizzate sin qui: la “Sala degli arazzi” nel collegio Alberoni a San Lazzaro e l’auditorium di Crédit Agricole in via San Bartolomeo, attivato in fretta e furia nelle ultime settimane dopo le proteste degli universitari per i disagi e la carenza di spazi all’Alberoni.

Va ricordato che Palazzo Portici è una sede provvisoria. Quella definitiva, per la cui individuazione la scelta è in capo al Comune, si era originariamente indicato l’ex ospedale militare tra piazzale Genova e viale Palmerio. Soluzione dalle quotazioni però in caduta libera, tenuto conto dell’ingente stima dei costi di recupero dell’immobile: tra i 60 e gli 80 milioni.

Ma c‘è un’altra importante controindicazione. Per gli studenti di un corso Medicina si ritiene fondamentale la vicinanza a un ospedale per le attività didattiche di formazione e specializzazione: perciò si starebbe ragionando sulla possibilità di una struttura da realizzare nell’area 5, in una porzione dei 25mila metri quadrati non occupati dal futuro nuovo ospedale a cui serviranno 160mila dei 185mila metri quadrati di Podere Cascine.