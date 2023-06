“Qui sorgerà una struttura per ragazzi autistici”: il dono dell’Opera Pia Alberoni

Un terreno in dono alla Fondazione amici di San Giuseppe per le persone autistiche. Nei giorni scorsi nello studio notarile del dottor Massimo Toscani, il presidente del consiglio di amministrazione dell’Opera Pia Alberoni Giorgio Braghieri e Maria Grazia Ballerini, presidente della Fondazione amici di San Giuseppe, hanno sottoscritto l’atto di costituzione, a titolo gratuito, del diritto di superficie, per la durata di 99 anni, di un appezzamento di terreno di 10.430 metri quadrati di proprietà dell’Opera Pia Alberoni a beneficio della Fondazione Amici di San Giuseppe.

Il terreno, che si trova in località San Lazzaro lungo la via Spinazzi, sarà destinato al servizio di giovani con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie. L’area verrà servita da una strada di accesso e dotata di un ampio parcheggio con stalli per la sosta, in parte destinati a parcheggio per le esigenze della struttura per i disabili e per la restante parte per fruitori della Galleria Alberoni e per la limitrofa scuola materna parrocchiale.

“Dopo l’adozione degli atti notarili, ci sono le condizioni per approvare il progetto edilizio per la realizzazione delle strutture necessarie alla creazione del centro e per dare una risposta abitativa e lavorativa adeguata e qualificata sotto il profilo sociale e sanitario per arginare un problema che riguarda una categoria di soggetti disabili in costante crescita numerica” riferiscono i firmatari. La nuova struttura prevede la creazione di spazi che potranno essere condivisi e partecipati dalla popolazione del quartiere al fine di favorire condizioni di reale inclusione e di autentica socialità.