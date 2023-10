Astrofisica stellare ed esopianeti: se ne parla a Castel San Giovanni

Sabato, 7 ottobre, l’associazione Scienza in Valle ospita a Villa Braghieri di Castel San Giovanni l’astronomo Roberto Silvotti, ricercatore all’Osservatorio Astrofisico di Torino. Silvotti, alle 16, parlerà di Astrofisica stellare ed esopianeti. Un argomento affascinante e che a molti potrà sembrare lontano, ma che Silvotti, e prima ancora i promotori di Scienza in valle, promettono di rendere accessibile a tutti. L’associazione organizzatrice ospiterà altri incontri itineranti tra Borgonovo, Ziano e tutta la Val Tidone, sempre con protagonisti scienziati e ricercato. Nata su impulso di Claudio Tosca (medico biologo) fanno parte di Scienza in Valle Mariacristina Ceruti (docente di fisica), Sabrina Gallinari (docente di filosofia), Enrico Maria Gliozzi (docente di scienze naturali a riposo) Anna Olivieri (docente di genetica).

© Copyright 2023 Editoriale Libertà