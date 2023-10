“Uniti per la dislessia”: il municipio di Fiorenzuola si illumina per due notti di blu

“Uniti per la dislessia”. L’amministrazione comunale di Fiorenzuola ha aderito alla campagna internazionale organizzata dall’associazione spagnola Disfam (Organizzazione

internazionale dislessia e famiglia), con il patrocinio dell’associazione italiana dislessia

ed il coordinamento dell’osservatorio internazionale della dislessia e dei disturbi

specifici dell’apprendimento. Nelle nottate tra sabato 7 e domenica 8, e tra domenica 8 e lunedì 9 ottobre, il municipio sarà illuminato di blu turchese, colore simbolo della sensibilizzazione sulla dislessia.

“Abbiamo valutato di procedere con una ferma e convinta adesione, ritenendo quella

della campagna internazionale ‘Uniti per la dislessia’ un’iniziativa del tutto rilevante e

significativa anche nel nostro contesto locale”, il commento del sindaco Romeo Gandolfi. “Questa iniziativa potrà infatti promuovere, nella popolazione un’importante presa di coscienza della dislessia – prosegue il primo cittadino -, favorendo l’interesse e la consapevolezza per questa tipologia di disturbo da parte della nostra comunità. Sosteniamo pertanto pienamente l’associazione Disfam, anche nella sua finalità di richiedere all’Organizzazione delle nazioni unite il riconoscimento dell’8 ottobre come Giornata mondiale della dislessia”.