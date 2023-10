Esplode una palazzina, 25 feriti: maxi esercitazione con oltre 100 soccorritori

Un’esplosione, decine di feriti e una macchina del soccorso rodata pronta a intervenire. È quanto accaduto nella palazzina all’interno dell’ex caserma dei vigili del fuoco di viale Dante. Dopo tre forti boati, il fumo e le fiamme hanno invaso l’intera struttura, a quel punto la presidente del consiglio comunale di Piacenza Paola Gazzolo e il viceprefetto Claudio Giordano hanno allertato i soccorsi. In pochi minuti sono intervenuti prima gli agenti di polizia locale, poi le squadre dei vigili del fuoco, seguite dai sanitari del 118 e dagli operatori della Croce rossa e della Pubblica assistenza croce bianca. Il bilancio dei feriti arriva a quota 25, tra questi due bambini e un uomo e una donna in gravi condizioni. Durante la maxi emergenza sono intervenuti oltre cento tra professionisti e volontari del soccorso.

Ma niente paura, nessuno è realmente in pericolo di vita. Nel primo pomeriggio di oggi è infatti andata in scena l’esercitazione Dedalo promossa dal sistema Emergenza territoriale 118 dell’Ausl di Piacenza e dal Comando provinciale dei vigili del fuoco. “Il sistema piacentino per quanto riguarda la formazione attraverso simulazioni di questo calibro rappresenta un’esempio in chiave nazionale” le parole di Stefano Nani, dirigente delle professioni sanitarie del 118. “Un evento importante nel quale crediamo tantissimo – sottolinea Massimiliano Clini, ispettore antincendio dei vigili del fuoco di Piacenza -. La formazione è fondamentale perchè ci permette di evidenziare i possibili errori in modo che non accadano quando saremo chiamati all’intervento. Dobbiamo crescere come un’unica macchina del soccorso”. Fondamentali nell’esercitazione anche gli operatori dei gruppi truccatori di Anpas e Croce rossa. “L’obiettivo è realizzare ferite e traumi veritieri per mettere alla prova i soccorritori” spiegano i volontari.

“Le maxi emergenze purtroppo capitano – conclude Andrea Magnacavallo, direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza – per questo definisco l’evento di oggi virtuoso, perchè quando si parla di simulazione direi che è la migliore modalità di formazione che si possa effettuare. La rete deve funzionare al meglio e noi ci impegnano a realizzare iniziative di questa portata al meno una volta all’anno. Il sistema territoriale continuerà a investire nella formazione di tutti i vari attori in campo”.