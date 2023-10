Movida piacentina sotto la lente dei carabinieri: tre giovani trovati con la droga

Controlli a tappeto nei potenziali luoghi di spaccio in città e nella bassa piacentina. Ad entrare in azione i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza che, dalle 18.30 di venerdì 6 ottobre sino a notte inoltrata, hanno setacciato le zone della “movida giovanile piacentina”, e le aree rurali solitamente luoghi più “caldi” per lo spaccio ed il consumo di droga.

A Piacenza città, due auto della Compagnia di Piacenza supportate da personale in borghese, con l’appoggio di due equipaggi del Radiomobile, hanno perlustrato le strade dove vengono segnalati fenomeni molesti e la zona dell’ex mercato ortofrutticolo di via Colombo che, secondo i militari, è “solitamente frequentata da persone malintenzionate”. A supporto vi erano anche due unità cinofile del Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna. Tutta la zona che va da piazzale Roma, via Colombo, San Lazzaro e Caorsana è stata oggetto di più passaggi e di soste prolungate ad opera dei militari “senza riscontrare anomalie o disturbo della quiete pubblica”. Sono stati eseguiti anche alcuni posti di controllo rafforzati durante i quali sono state controllate 75 persone, 42 vetture e comminate alcune sanzioni per infrazioni al codice della strada. Identificati e controllati anche una decina di giovani avventori presenti davanti a un esercizio pubblico.

Durante il dispositivo, poi, un equipaggio del Radiomobile è intervenuto intorno a mezzanotte nel parcheggio di Borgo FaxHall per dirimere un’animata discussione tra una coppia di giovani scaturita “per motivi di gelosia” e segnalata da alcuni passanti. Mentre un altro equipaggio è stato inviato in piazzale Torino perché due avventori di un bar stavano discutendo con il gestore che aveva chiesto loro di lasciare il locale all’ora di chiusura. Uno dei due stava ancora giocando alle slot machine. I militari hanno convinto i due a lasciare il locale.

Nella “bassa piacentina” le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola hanno controllato 45 giovani, anche minorenni. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di modica quantità di stupefacente per uso personale. A Monticelli d’Ongina un automobilista 31enne, ha pagato con il ritiro della patente perchè trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. Un altro giovane di 31anni di Fiorenzuola è stato sorpreso, dall’equipaggio del Radiomobile con addosso due dosi di eroina ed una di cocaina ed infine a Carpaneto un 18enne aveva in tasca circa 3 grammi di marijuana per uso personale.