Ottobre o agosto? Superati i 34 gradi, Trebbia affollato come fosse piena estate

Il caldo anomalo di questi giorni prosegue, con la lunghissima coda dell’estate che dovrebbe resistere fino a giovedì della prossima settimana.

Oggi nella nostra provincia si sono registrate temperature decisamente sopra la media: 34,5 gradi a Borgonovo, 33,1 a Bobbio, termometro sopra i 31 gradi anche a Piacenza, San Nicolò, Bettola e in Val d’Arda.

Così, come accade a luglio e agosto, molti bagnanti hanno affollato le rive del Trebbia per prendere il sole e concedersi un bagno nelle acque (onestamente già decisamente fredde) del fiume.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà