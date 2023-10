“Oltre ai rischi c’è speranza”. Gli studenti incontrano il Cnr per la Giornata del Creato

L’emergenza climatica è soltanto uno degli aspetti della tutela dell’ambiente, e la Giornata per la custodia del Creato – l’iniziativa voluta dalla Conferenza Episcopale Italiana per riaffermare l’importanza, anche con la fede, della salvaguardia del mondo in cui viviamo – è una buona occasione per parlarne, anche a quelle generazioni a cui è destinato il futuro del pianeta e alle quali, oltre agli allarmi, è necessario anche dare una speranza.

L’occasione è un incontro nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese, promosso dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio, in collaborazione con il Comune di Piacenza, tra gli studenti del liceo Colombini e il direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr, Antonello Provenzale.

Alle 18 l’incontro pubblico aperto a tutti i cittadini.