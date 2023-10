Qualità dell’aria, lieve miglioramento: stop alle misure emergenziali

Termineranno questa sera le misure emergenziali di contrasto all’inquinamento atmosferico attivate da sabato 7 a lunedì 9 ottobre compresi, come previsto dal Piano aria integrato regionale. La decisione è stata presa sulla base del bollettino Arpae di previsione e controllo emesso questa mattina, lunedì 9 ottobre.

Nella giornata di ieri il valore di PM10 più alto, 32 microgrammi al metro cubo, è stato registrato dalla stazione di via Giordani a Piacenza.



Da domani, quindi, tornano in vigore le consuete limitazioni al traffico che riguardano, dalle 8.30 alle 18.30, i veicoli a benzina fino alla categoria Euro 2 compresa, i mezzi alimentati a Diesel sino alla tipologia Euro 4 inclusa, nonché – in tutti i casi per le categorie pre Euro ed Euro 1 – i veicoli a benzina/gpl e benzina/metano, i ciclomotori e motocicli a due tempi.

Sospesi a partire da domani, martedì 10 ottobre, anche gli altri provvedimenti aggiuntivi inerenti al divieto di combustione all’aperto, interramento di liquami e all’obbligo di non superare determinati limiti per la temperatura degli ambienti domestici e di lavoro.

Rimane invece, dal 1° ottobre al 30 aprile, lo stop agli abbruciamenti di residui vegetali e il divieto, in tutti i Comuni ad altitudini inferiori ai 300 metri s.l.m, di utilizzare camini aperti e impianti a biomassa legnosa con prestazioni inferiori alle tre stelle per il riscaldamento domestico, in presenza di modalità alternative.

Le informazioni dettagliate sulle restrizioni ordinarie ed emergenziali si possono consultare sul sito del Comune di Piacenza.