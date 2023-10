Spedizione punitiva in via don Minzoni: “Lo stavano gettando dalla finestra”

Attimi di terrore nella serata di lunedì 9 ottobre in zona via don Minzoni: un gruppo di uomini ha infatti raggiunto l’appartamento di un giovane per una sorta di spedizione punitiva che ha allarmato tutti i condomini che, udite le urla, hanno allertato le forze di polizia accorse immediatamente sul posto. Stando alle testimonianze, il gruppo, composto da almeno sei persone, avrebbe addirittura tentato di gettare dalla finestra il rivale. “Era praticamente sospeso nel vuoto, si aggrappava a loro per resistere”, ha detto uno dei testimoni oculari.

All’arrivo della polizia, è scattato il fuggi fuggi generale, nessuna traccia anche del giovane che ha rischiato la vita nei concitati attimi dell’aggressione. La polizia ha rinvenuto in strada anche un coltello insanguinato.