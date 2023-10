Proteste a Borgotrebbia: Polo per l’infanzia verso il via, ma tolti i parcheggi

Inizialmente hanno pensato a uno scherzo. Nessuno ha mai visto un cartello di divieto di sosta valido un anno. Almeno fino all’altro ieri. A Borgotrebbia, in via Boreca, dietro il vecchio asilo nido non si potrà parcheggiare fino al primo ottobre 2024: così è scritto sui cartelli di divieto di sosta apparsi nell’area dietro alla struttura chiusa nel 2017 a causa di problemi strutturali. Peccato che la via sia utilizzata come parcheggio per lavoratori e residenti della zona che non hanno certo accolto positivamente la novità. Il divieto di sosta però è dovuto all’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo polo per l’infanzia del quartiere, assegnati all’impresa Costruire s.r.l. di Martina Franca (Taranto) per un valore di oltre 960 mila euro.

“Mi sembra inammissibile – dichiara un cittadino che lavora a Borgotrebbia da 17 anni – non mi era mai capitato prima d’ora di imbattermi in una situazione simile. Trovo scorretto togliere la possibilità di parcheggio per un anno”.

A rispondere al riguardo è l’assessore Matteo Bongiorni: “C’è tutta la consapevolezza dell’impatto che ha un cantiere importante a Borgotrebbia, soprattutto in via Boreca e a ridosso di via Trebbia – spiega – tuttavia i lavori previsti sono rilevanti e necessitano di un’area di cantiere adeguata.

CANTIERE

