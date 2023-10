San Fiorenzo: torna la tradizionale fiera a Fiorenzuola. Stand ed eventi

Il prossimo, a Fiorenzuola, sarà il lungo fine settimana della Fiera patronale di San Fiorenzo, organizzata dal Comune in collaborazione con vari partner ed associazioni cittadine. La Fiera di San Fiorenzo è stata presentata nella Sala dell’Orologio del Municipio, alla presenza del sindaco Romeo Gandolfi, del vicesindaco Paola Pizzelli, degli assessori Marcello Minari, Massimiliano Morganti, Franco Brauner ed Elena Grilli, del presidente del Consiglio comunale, Federico Franchi, e di diversi rappresentanti delle Associazioni coinvolte e delle varie iniziative in calendario nella Fiera.

STREET FOOD E MERCATINI NEL CENTRO STORICO – La fiera si aprirà nella serata di venerdì 13, dalle 18, con una gustosa anteprima caratterizzata dallo “street food festival” in Piazza Molinari, dove faranno capolino i truck food da cui saranno realizzati particolari piatti per tutti i gusti, dalla grigliata argentina agli hamburger gourmet ed alla cucina messicana, sino ai prodotti glutenfree del truck “Thunder on the road”, parte del programma dell’Associazione Italiana Celiachia. Le cucine resteranno aperte anche nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre, a pranzo e a cena: le tre serate saranno inoltre animate musicalmente rispettivamente dalla “Boomband” (venerdì 13), dai dj-set (sabato dalle 17 alle 21) e dalla diretta di radio Malvisi Network (domenica dalle 18). Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre, Corso Garibaldi ospiterà gli stand del mercato selezionato “Bio & Natura” dedicato ai prodotti legati al mondo della natura e delle aziende agricole, mentre in via Gramsci e via Venti Settembre si terrà il mercatino dedicato ai prodotti gastronomici ed artigianali. In Piazza Caduti, da venerdì a domenica, sarà presente il tendone di “Oktober in festa”, a cura dell’associazione Old Rugby, che sullo stile dell’Oktoberfest proporrà il meglio della cucina bavarese, con immancabili incursioni autoctone. Presenti inoltre, nelle vie del centro storico, i gazebo dei commercianti aderenti alle iniziative dell’Associazione Vetrine in Centro, attivi con le loro rispettive proposte commerciali ed eno-gastronomiche insieme agli esercizi pubblici locali. Da venerdì 13 a martedì 17 ottobre, piazza Cavour e piazza Alpini ospiteranno il luna park, mentre in piazza Molinari si terrà la manifestazione “Pane in piazza”, a cura dell’associazione Panificatori di Piacenza e il cui ricavato verrà devoluto all’associazione A.FA.DI. di Fiorenzuola.

