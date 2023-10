Truffatori in azione a Calendasco: finti carabinieri entrano in due case in via Po

La comunità di Calendasco presa di mira da ladri e truffatori. Dopo la truffa sventata proprio questa mattina in località Ponte Trebbia da una donna anziana che è riuscita a cacciare di casa due finti tecnici del gas, episodi simili si sono verificati nel capoluogo. Due malviventi sono infatti riusciti a entrare in due abitazioni lungo via Po.

I ladri hanno sradicato le inferiate e messo a soqquadro la prima casa, sono invece entrati dal retro in quella da parte. Dalle prime informazioni sembra che non siano riusciti a rubare oggetti di valore. Non contenti, i due complici avrebbero quindi suonato al campanello di un’abitazione vicina presentandosi come carabinieri in borghese. Il residente però si è subito insospettito, non li ha fatti entrare in casa e ha chiamato aiuto. “A quel punto i finti carabinieri si sono dileguati a bordo di un’auto scura”, segnala il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi.