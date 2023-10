Scuola Calvino, nuovo servizio di trasporto alunni da lunedì prossimo

“Autobus anche per gli studenti della Calvino che hanno scelto la settimana corta, e quindi con il sabato a casa ma con un’ora di scuola in più durante il resto della settimana”. Lo rende noto Tempi Agenzia in un comunicato.

“Verrà attivata questo lunedì, 16 ottobre, una nuova corsa con partenza alle 14:08 che garantirà il servizio autobus anche agli studenti per i quali la campanella suona alle 14:05 nelle due sedi della scuola in questione, in via Stradella e in via Boscarelli.

L’attivazione della nuova corsa è il frutto di riorganizzazione non semplice che ha coinvolto varie zone del territorio comunale e che purtroppo è stata necessaria a causa della mancata comunicazione in tempo utile del nuovo orario (con uscita alle 14:05) da parte dell’Istituto scolastico agli enti preposti alla gestione e alla pianificazione del servizio. Orario che doveva essere comunicato a Tempi al più tardi entro maggio 2023 con riferimento all’attuale anno scolastico 2023-2024 iniziato il 15 settembre, ma di cui Tempi e Comune sono venuti a conoscenza solo ad anno scolastico ormai iniziato. Si tenga conto che solitamente gli orari scolastici vengono comunicati a Tempi nei primi mesi dell’anno, ovvero a metà dell’anno scolastico precedente, per consentire a Seta di organizzare, appunto entro giugno, i turni (autisti e mezzi) del successivo anno scolastico. Un disagio, questo dell’assenza di una corsa poco dopo le 14, che alcuni studenti della Calvino e i loro famigliari sono stati costretti a sopportare per un mese e che ora è stato eliminato grazie alle segnalazioni arrivate al Comune di Piacenza e a Tempi Agenzia che, da subito, si è attivata per rispondere alle esigenze degli studenti.

Alle segnalazioni da parte dei cittadini e al confronto con la dirigenza della scuola è dunque seguito un complesso lavoro di riorganizzazione delle corse da parte di Tempi che ha portato nelle scorse ore all’attivazione di una nuova “corsa scolastica” che replica, di fatto, quella già presente per gli studenti che escono da scuola alle 13:05 e che da via Stradella e via Boscarelli (scuola Italo Calvino) servirà Borgotrebbia, Sant’Antonio, via Taverna, via Mattei e Besurica”.