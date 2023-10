La scuola cambia orario e gli alunni rimangono senza bus: “Disservizio alla Calvino”

“L’amministrazione comunale intervenga per risolvere questo grave problema”. È la richiesta di alcune famiglia della scuola media Italo Calvino in via Stradella a Piacenza. Da quest’anno, infatti, l’istituto ha proposto una nuova organizzazione didattica per due classi prime, la cosiddetta “settimana corta”: gli iscritti non vanno in aula al sabato, ma ogni giorno terminano le lezioni poco dopo le 14. Nulla di anomalo fin qui, se non fosse che il trasporto pubblico non si è “tarato” su questa novità. Ciò che succede, dunque, lo spiega un papà, Giuliano Baldiati, in rappresentanza di altre famiglie che chiedono alle istituzioni locali di porre rimedio al problema: “Il Comune e Tempi Agenzia hanno previsto solo un pullman apposito per gli alunni che escono intorno alle 13, e non per quelli che finiscono la mattinata scolastica un’ora dopo. Dalla metà di settembre, quindi, noi genitori dobbiamo riuscire a recarci in via Stradella perché non c’è un bus che soddisfi le loro esigenze orarie”.

L’amministrazione comunale è al lavoro per risolvere la questione: l’ha comunicato anche alle famiglie che hanno scritto a Palazzo Mercanti per sollecitare una maggiore rapidità.

Lo stesso disagio viene segnalato anche da una famiglia della scuola media Calvino in via Boscarelli: “Gli alunni che da quest’anno hanno un orario diverso, dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 14.05 – spiegano le mamme a Libertà e Telelibertà -, non possono contare su alcun servizio di trasporto pubblico per il rientro a casa. I nostri figli escono da scuola e si trovano soli. Si parla sempre di politiche per le famiglie, contro l’abbandono scolastico, di sicurezza e inclusione, ma questa è la realtà”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: