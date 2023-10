Comuni di Ponente alla ricerca di un ente che eviti la dispersione scolastica

I Comuni di Ponente cercano un ente del terzo settore in grado di organizzare attività per limitare il rischio di dispersione scolastica, favorire l’integrazione dei ragazzi con difficoltà e dei minori stranieri non accompagnati.

A chi si propone, i Comuni chiedono ad esempio di fornire una figura in grado di operare come educatore per supportare i ragazzi che frequentano i corsi di formazione professionale all’Endo Fap don Orione, di organizzare laboratori pomeridiani per apprendere la lingua e la cultura italiana degli adolescenti in carico ai servizi tutela minori, attività di alfabetizzazione informatica, attività sportive e ricreative. In ogni caso si tratta di servizi delicatissimi, perché hanno a che fare con una fascia di popolazione particolarmente fragile.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ