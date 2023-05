Dalla cucina alla moda, dal fumetto all’arrampicata: 140 studenti per Giratime

Si è concluso con un momento collettivo di festa e restituzione delle attività svolte, il

progetto Giratime che, anche per il 2022-2023, ha accompagnato gli studenti delle

scuole secondarie di 2° grado, coinvolgendo 140 ragazze e ragazzi degli istituti

Marconi, Romagnosi, Casali e Marcora, unitamente ai licei Respighi, Cassinari e

Colombini.

A ospitare l’incontro finale del percorso educativo realizzato dalla cooperativa sociale

Eureka, in coprogettazione con il Comune di Piacenza, il Laboratorio Aperto nella ex

chiesa del Carmine, dove anche l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati ha

portato il saluto dell’Amministrazione sottolineando il valore dell’iniziativa e

l’importanza della collaborazione tra il mondo della scuola e il tessuto socio-culturale

del territorio.

Numerosi i laboratori in cui gli studenti sono stati coinvolti appieno, senza le

limitazioni necessariamente imposte dal contesto di emergenza sanitaria dei tre anni

precedenti: piccola cucina con l’Accademia della Cucina Piacentina, arrampicata a

cura del Cai, teatro sotto l’egida dei Manicomics, fumettistica con Sergio Anelli,

fotografia con la guida di Annamaria Belloni, percussioni insieme a Giuseppe

Bianco, laboratorio per DJ a cura di Simone Cutri e design della moda con Grazia

Resta.

L’evento conclusivo si è articolato tra performance teatrali e musicali, oltre alla

proiezione di un video – realizzato dall’associazione Concorto – che documentava le

attività svolte nei diversi laboratori, mentre per l’intera mattinata è stato possibile

visitare la mostra fotografica, l’esposizione di fumetti e ammirare le produzioni

realizzate nel laboratorio di design dedicato alla moda.