Torna “Che classe!” il gioco di Editoriale Libertà che premia le scuole piacentine

Torna per la settima edizione “Che Classe”, il gioco di Editoriale Libertà che premia le scuole piacentine: a partire da lunedì 16 ottobre e fino al 9 dicembre si riapriranno le votazioni, anche quest’anno totalmente online tramite apposita piattaforma elettronica raggiungibile dal sito www.liberta.it e poi dal relativo banner “CheClasse!”. Oltre alle votazioni quotidiane, del valore di 1 punto per ogni utente, ci sarà ancora la possibilità di aumentare il punteggio: tutte le classi, potranno infatti incrementare i punti raccolti inviando via mail all’indirizzo [email protected] uno o più elaborati il cui tema varierà ogni due settimane. Inoltre, i punti potranno essere aumentati tramite l’inserimento di un codice bonus che verrà esposto ogni mercoledì e domenica all’interno della Galleria del Centro Commerciale Gotico. Al termine del gioco verrà assegnata una vincita per le prime 138 classi con crediti che varranno un premio scelto dal catalogo di Libertà online.

