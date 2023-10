Roveleto, incursione notturna in impianti sportivi e scuola dell’infanzia

Incursione notturna negli impianti sportivi e presso la scuola dell’infanzia di Roveleto.

Ad essere presi di mira sono stati i distributori automatici di bevande e snack dell’associazione tennistica Cadeo (Atc), del palazzetto dello sport e dell’edificio scolastico intitolato a Renzo Barbattini. Una refurtiva di alcune decine di euro (contenuti nei vani dove vengono raccolte le monete) ed ingenti sono stati i danni. Soprattutto al campo sportivo dove ha sede il Gs Cadeo Calcio. Lì non è stato portato via nulla, ma la porta del bar è stata scassinata ed è stato cercato inutilmente di smurare l’inferriata in ingresso all’ufficio. Spaccata anche la finestra del circolo del tennis. I carabinieri si sono già recati sul luogo per i rilievi di legge.

