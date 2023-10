Alluvione: ad Anpas Forlì il Doblò acquistato grazie alla generosità dei piacentini

Ripensando a quei giorni di maggio “abbiamo ancora i brividi” hanno ammesso un po’ tutti i volontari presenti senza nascondere la commozione. Se la Pubblica Assistenza città di Forlì ha potuto festeggiare il ritorno alla normalità dopo l’alluvione, lo deve all’aiuto dei volontari stessi, dei dipendenti, delle istituzioni e dei tanti donatori. Tra questi anche i piacentini che, attraverso la sottoscrizione aperta durante l’emergenza da Editoriale Libertà e Fondazione Donatella Ronconi e Enrica Prati, hanno contribuito con la donazione all’Anpas forlivese di un Doblò nuovo con pedana che il fango aveva di fatto sepolto rendendolo inutilizzabile. Parcheggiato all’esterno della sede di via Schio, era stato danneggiato irrimediabilmente dall’esondazione del Montone. Era un mezzo fondamentale per l’attività di Anpas sul fronte dei trasporti sanitari e sociali, in particolare per i disabili: in un anno effettuava una media di 500 servizi.

Il sentito “grazie” di Anpas e delle istituzioni locali anche ai piacentini e a Libertà è arrivato sabato scorso in una cerimonia che si è tenuta a Forlì nella cornice dell’ex chiesa di San Giacomo. Ad essa hanno partecipato Marco Scarzanella, direttore amministrativo di Editoriale Libertà e Paolo Rebecchi, delegato di Anpas nazionale.

“La risposta dei piacentini alla richiesta d’aiuto è stata straordinaria e conferma ancora una volta la grande generosità della nostra comunità, sempre pronta ad aiutare gli altri nelle emergenze” ha detto Scarzanella.

“Quello dei piacentini e di Libertà è stato un supporto tangibile e fondamentale – gli ha fatto eco Rebecchi – ed è stato molto bello vedere tante persone che hanno voluto ringraziare chi ha aiutato dopo un evento così tragico”.

La capacità di sostenere i bisognosi e di fare rete della comunità piacentina e dei tanti volontari presenti, tutti in rigorosa divisa arancione d’ordinanza, è stata lodata anche dalle istituzioni della città romagnola.

“A voi tutti va il nostro più grande ringraziamento – ha detto Daniele Mezzacapo, vicesindaco di Forlì –, siete stati colpiti direttamente dal diluvio ma vi siete fin da subito attivati per tornare operativi e far fronte al dramma che stava colpendo la città”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’