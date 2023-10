Servizio sperimentale di pre e post scuola per l’infanzia, candidature entro il 24

E’ martedì 24 ottobre, entro e non oltre le ore 12, il termine per le candidature all’avviso pubblico con cui il Comune di Piacenza intende accreditare enti del terzo settore cui affidare il nuovo servizio di pre e post scuola che in via sperimentale, a partire dal 2023-2024, sarà attivato a supporto delle famiglie con bambini che frequentino le scuole d’infanzia statali presenti in città. Una misura tesa a rafforzare i progetti di sostegno alla genitorialità e ai percorsi di crescita, favorendo ulteriormente, per le famiglie, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il nuovo servizio si svolgerà, dall’avvio, in linea con il calendario scolastico e d’intesa con le direzioni didattiche, che metteranno a disposizione gli spazi, nei vari plessi, per lo svolgimento di attività ludico-ricreative di accoglienza e accudimento dei bambini (che non si limitino a funzioni di mera assistenza e vigilanza), in una fascia di almeno mezz’ora antecedente l’inizio delle attività scolastiche, nonché per almeno due ore pomeridiane successive alla campanella d’uscita.

Dovrà inoltre essere assicurata la presenza di almeno un educatore ogni 15 alunni, con personale qualificato e garanzia di continuità, anche qualora si verificasse, durante l’anno, una diminuzione delle iscrizioni al di sotto del numero minimo di 10 alunni necessario per l’attivazione iniziale. Proprio per consentire lo svolgimento del servizio senza interruzioni, in condizioni di sostenibilità economica per gli operatori e per le famiglie, l’Amministrazione comunale ha previsto lo stanziamento di un importo complessivo pari a 50 mila euro per il primo anno di sperimentazione.

L’elenco dei gestori accreditati sarà pubblicato sul sito www.comune.piacenza.it – dove è possibile consultare il testo integrale dell’avviso, scaricando la modulistica e i documenti di riferimento – e reso disponibile presso le scuole, lasciando alle famiglie la discrezionalità e la soggettività della scelta in merito all’iscrizione.

I soggetti del terzo settore che, singolarmente o in forma aggregata, intendano partecipare al bando, devono far pervenire il proprio progetto nei termini indicati tramite posta elettronica certificata inviata alla casella Pec [email protected] . Il testo integrale dell’avviso è disponibile anche in forma cartacea presso l’Urp di viale Beverora 57, mentre per chiarimenti ci si può rivolgere al settore Promozione della Collettività, scrivendo a [email protected] .

