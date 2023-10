Ennesimo incidente al semaforo di viale Malta: auto contro furgone, due feriti

Nuovo incidente all’incrocio tra viale Malta e via Castello, a Piacenza, regolato da un semaforo che molti automobilisti ignorano.

Questa mattina, attorno alle 10.30, si sono scontrati un’auto e un furgone: anche in questo caso, secondo le prime ricostruzioni, un guidatore non avrebbe rispettato il rosso.

L’auto era guidata da un uomo di circa 65 anni, mentre il furgone da un giovane: entrambi sono stati portati da due ambulanze all’ospedale per accertamenti, nessuno era ferito in maniera preoccupante.

Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi.

